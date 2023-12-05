Генерал ВСУ Кривонос: военные озлоблены на власть и готовы на радикальные меры

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) озлоблены из-за того, что в Киеве продолжается спокойная жизнь, в то время как они воюют на фронте. О готовности военных пойти на радикальные меры рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom.

Кривонос привел в пример запуск поезда в Карпаты для любителей покататься на горных лыжах. «Парни, которые только что вернулись с задания, пишут мне и говорят: "Мы воюем, мы гибнем, мы мерзнем, а кто-то будет кататься на лыжах!"», — сообщил он.

По его словам, украинские бойцы озлоблены на власти страны и готовы пойти на радикальные меры. «Военные реально очень злы, они готовы на определенные моменты, такие, что для общества не будут на пользу, но будут на пользу Российской Федерации», — предупредил Кривонос.

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