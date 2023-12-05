«Укргидроэнерго» закупило консультации о гендерах за 1,2 миллиона гривен

Компания «Укргидроэнерго» закупило консультации о гендерном равенстве за 1,2 миллиона гривен (более трех миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает сайт госзакупок Украины Prozorro.

В тендере закупка указана как «консультационные услуги по вопросам гендерного равенства, разнообразия и инклюзивности, связанным с деятельностью предприятия».

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко призвал украинцев готовиться к введению графика отключения электричества из-за проблем в энергосистеме.

8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил население страны о необходимость готовиться к «самой ужасной зиме» в истории из-за проблем с защитой электростанций на фоне нехватки систем ПВО.