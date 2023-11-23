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10:38, 23 ноября 2023Бывший СССР

Украинцев призвали готовиться к отключениям электричества

На Украине сообщили о вероятном введении графика отключения электричества

Фото: Spencer Platt / Getty Images

Из-за проблем в энергосистеме на Украине вероятно введение графика отключения электричества. Украинцев призвал готовиться к этому директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире телеканала «Киев24», отрывок приводит Telegram-канал Klymenko Time.

«Я думаю, что при среднесуточной температуре где-то минус 8, минус 10 градусов, именно среднесуточной, к сожалению, придется применять графики. И к этому украинцам нужно быть готовыми», — сообщил он.

При этом Харченко уточнил, что существует множество расчетов и сценариев того, как могут развиваться события.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что предстоящая зима станет для страны самой трудной в истории на фоне перебоев с электроэнергией. Он рассказал, что в преддверии холодов закупился свечами, а его отец приобрел грузовик дров.

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      Ткачев Егор
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