Кулеба предсказал Украине худшую зиму в истории

Кулеба: Украину ждет худшая зима в истории из-за проблем с электроэнергией

Предстоящая зима станет для Украины самой трудной в истории на фоне перебоев с электроэнергией. Такой прогноз дал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в разговоре с немецким изданием Die Welt.

Он рассказал, что в преддверии холодов закупился свечами, а его отец приобрел грузовик дров. Глава украинского ведомства отметил, что страна нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны (ПВО) для защиты гражданской инфраструктуры.

Он также заявил о готовности Киева «закрыть глаза» на отсутствие поставок немецких дальнобойных крылатых ракет Taurus, если Германия передаст системы ПВО. При этом, по словам Кулебы, вопрос отправки ракет остается открытым.

Ранее глава МИД Украины напомнил о надеждах страны добиться от Германии ракет Taurus. Он указал, что немецкому правительству требуется больше времени, чтобы принять окончательное решение.