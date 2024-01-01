В Германии предложили отправлять беженцев на Украину из-за больших потерь ВСУ

FAZ: оппозиция ФРГ предложила отправлять беженцев на Украину из-за потерь ВСУ

В Германии оппозиция предложила отправлять беженцев на Украину, чтобы восполнить большие потери. Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

По данным издания, немецкая оппозиция все больше давит на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот принял меры для скорейшего возвращения беженцев домой. Политики считают, что сейчас людей не хватает не только на фронте, но и в гражданской обороне и МЧС Украины.

В то же время сообщается, что в Германии продолжают выплачивать пособия украинским беженцам, отказавшимся от участия в боевых действиях. FAZ заявляет, что таким людям перечисляют значительные средства — выделяется даже больше денег, чем на подготовительный процесс для солдат ВСУ.

«На выплаты пособий для украинских беженцев из федерального бюджета было выделено почти 3 миллиарда евро», — утверждается в статье. При этом сказано, что вся военная помощь Украине от Германии составила 5,4 миллиарда евро.

Помимо этого, отмечается, что европейская страна в 2022-м, после объявления конфликта на Украине, приняла сначала 7 процентов призывников от общего числа беженцев. При этом позднее, к сентябрю 2023 года, эта доля уже увеличилась и составила почти 28 процентов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении поставил граждан перед сложным выбором. Он указал, что рано или поздно каждый украинец должен стать беженцем либо быть готовым исполнить долг перед своей страной.