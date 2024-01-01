«Кто я? Кем я хочу быть?» Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором

Зеленский призвал украинцев выбрать между статусом беженца и исполнением долга

Президент Украины Владимир Зеленский в новогоднем обращении заявил, что каждый украинец рано или поздно должен выбрать между статусом беженца и готовностью исполнить долг перед своей страной.

Глава государства отметил, что 24 февраля 2022 года граждане республики принимали разные решения. Кто-то остался в стране или отправился на фронт, кто-то сбежал, а некоторые выехали, но потом вернулись на родину.

Знаю, что однажды каждому украинцу придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином? Владимир Зеленский президент Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный 26 декабря призвал всех защищать Украину. Он подчеркивал, что закон о мобилизации создан, чтобы была справедливость.

Глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким выразил мнение, что Украине стоит не ограничиваться мобилизацией полумиллиона человека — воевать должны все украинцы.

На Западе заявили, что украинцы бегут, как крысы с «Титаника»

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Клейтону Моррису заявил, что украинцы бегут из страны, как крысы с «Титаника». Он напомнил, что силовики пытаются помешать гражданам выехать за рубеж, отбирая у них паспорта.

Украинские законодатели признают, что конец близок. Это похоже на сцену из фильма «Титаник», где пассажиры бегут в одну сторону, а крысы — в противоположную Ларри Джонсон бывший аналитик ЦРУ

Эксперт добавил, что из-за сложностей с призывом украинские власти отправляют на фронт психических больных людей и пожилых граждан в возрасте 58-68 лет, которые находятся «не в полном расцвете сил».

Украина пытается вернуть на родину и мобилизовать уехавших граждан

21 декабря министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал об инициативе призвать на службу в ряды ВСУ выехавших за рубеж. Глава оборонного ведомства пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться в страну, но не уточнил, какими именно они будут.

25 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно документу, повестки будут приходить даже уехавшим за границу гражданам. Военнообязанных временно ограничат в правах в случае неявки в военкомат. В частности тем, кто находится за рубежом, но не встал на воинский учет, ограничат банковские операции и откажут в выдаче загранпаспорта.

Бывший генпрокурор Украины Святослав Пискун допустил, что законопроект о мобилизации на Украине в случае его принятия приведет к массовому исходу жителей страны.

В ноябре «Би-би-си» сообщило, что с начала мобилизации с Украины бежали порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу. Помимо этого, еще 21 тысяча мужчин пытались покинуть страну, но были задержаны правоохранителями. Из них 14 тысяч планировали пересечь границу пешком или вплавь, остальные же рассчитывали уехать с Украины с помощью поддельных документов.

В сентябре стало известно, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших республику после начала спецоперации. В конце декабря власти Эстонии также заявили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации.

Законопроект о мобилизации оказался ловушкой для украинских властей

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, выразил мнение, что украинское руководство попало в ловушку из-за законопроекта по ужесточению мобилизации.

По его словам, власти пытались переложить ответственность за призыв граждан в ряды ВСУ на главнокомандующего Валерия Залужного, однако сами оказались в сложной ситуации, получив шквал критики не только со стороны общества, но даже ситуативных партнеров.

В результате менеджеры Офиса президента с ходу влетели в стену: с одной стороны, жесткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны — план продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа) Александр Дубинский депутат Верховной Рады

Политик добавил, что во внешний мир транслируется неготовность украинцев к массовому призыву. Он задался вопросом, кто и зачем будет финансировать Киев, если люди не готовы воевать.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генштаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек. Однако 27 декабря главком Валерий Залужный опроверг эти слова, сообщив, что военное командование не делало такого запроса.

Законопроект о мобилизации вызвал недовольство в украинском обществе и панику у тех, кто выехал за границу и не планировал возвращаться на родину, чтобы отправиться на фронт. Документ раскритиковали не только рядовые граждане, но и политики, украинские и западные общественные деятели.

Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко считает, что Киев пытается загнать украинцев в угол новым законом о мобилизации, который нарушает права и свободы граждан и направлен на то, чтобы мстить не желающим воевать украинцам.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что некоторые положения законопроекта о мобилизации на Украине противоречат конституции страны.

По данным Киевского международного института социологии (КМИС), только треть украинцев мужского пола, которые по новому закону о мобилизации попадают под призыв, готовы служить в ВСУ.

После шквала критики стало известно, что депутаты Верховной Рады Украины могут отправить законопроект на доработку из-за слишком жестких норм, в том числе ограничения прав военнообязанных за нарушение правил призыва.

Первое голосование по закону состоится 10-14 января. Пресс-секретарь командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо подтвердил, что документ будет дорабатываться.

