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21:33, 27 декабря 2023Бывший СССР

Украине предрекли массовое бегство граждан из страны

Экс-генпрокурор Украины: закон о мобилизации приведет к массовому исходу жителей

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Законопроект о мобилизации на Украине в случае его принятия приведет к массовому исходу жителей страны. Об этом рассказал экс-генпрокурор республики Святослав Пискун на YouTube-канале «Да, это так».

«Люди сейчас начнут отказываться от гражданства и убегать. Те, кто за границей, поедут в страны, которые точно откажут в выдаче. А такие страны есть. И после этого мы пойдем в феврале на саммит Европейского союза говорить, какую помощь надо оказать Украине, как ей дать 50 миллиардов?» — предрек Пискун.

По его словам, такие карательные меры, описанные в законопроекте, как ограничение права на распоряжение личными средствами, не оставят украинцам альтернативы, кроме как идти грабить магазины, чтобы принести домой еду.

Бывший генпрокурор подчеркнул, что законопроект носит подрывной характер и будоражит общество. Если правительство примет документ, последствия этого решения лягут тяжелым бременем на всю страну. «Неумно написано, неумно поступили с населением. Пожинать плоды будет народ Украины», — сказал он.

Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что часть депутатов Верховной Рады отказывается поддерживать новый законопроект о мобилизации на Украине ввиду его неэффективности и противоречия Конституции страны. Она призвала президента Владимира Зеленского предложить план Б по спасению республики.

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      Александра Синицына
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