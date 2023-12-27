Тимошенко призвала Зеленского предложить другой план по спасению Украины

Тимошенко попросила Зеленского предложить план Б по выходу Украины из кризиса

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского предложить план Б по спасению республики. Об этом она заявила в своем видеообращении, сообщает издание «Страна.ua».

Политик отметила, что на сегодняшний день ситуация вокруг Украины ощутимо ухудшилась, указав на уменьшение военной помощи со стороны Запада. По ее словам, получаемого страной оружия хватает «ровно для того, чтобы не проиграть». В связи с этим Тимошенко попросила Зеленского предложить план Б по выходу Украины из кризисного и «достаточно трагического» положения.

Ранее лидер «Батькивщины» заявляла, что часть депутатов Верховной Рады отказывается поддерживать новый законопроект о мобилизации на Украине ввиду его неэффективности и противоречия Конституции страны. При этом она призвала отправить на фронт половину всех украинских силовиков.