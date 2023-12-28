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12:16, 28 декабря 2023Бывший СССР

В Николаевской области призвали мобилизовать всех украинцев

Глава Николаевской ОВА Ким призвал мобилизовать 40 миллионов украинцев

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украине стоит не ограничиваться мобилизацией полумиллиона человека — воевать должны все украинцы. К этому призвал глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Я считаю, что вся страна должна воевать, вот вся полностью — не 500 тысяч, а 40 миллионов. И все предприятия должны быть мобилизованы на военный лад», — сказал он.

Кроме того, Ким пригрозил отправкой на фронт врачам, которых уличили в помощи уклонистам за взятки. «Очень все просто: если вы берете взятку и не пускаете кого-то в армию, то идите сами», — предупредил глава региона.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что некоторые положения законопроекта о мобилизации на Украине противоречат конституции страны.

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      Алевтина Запольская
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