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03:34, 1 января 2024Бывший СССР

Зеленский поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении

Зеленский поставил граждан Украины перед выбором в новогоднем обращении
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин страны рано или поздно должен сделать выбор между статусом беженца и исполнением своего долга перед страной. Политик поставил украинцев перед выбором в новогоднем обращении, размещенном на странице его администрации в YouTube.

«Знаю, что однажды придется поставить перед собой вопрос: кто я? Кем я хочу быть? Жертвой или победителем? Беженцем или гражданином?» — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего. При этом политик не привел никаких подробностей. Украинский лидер отметил, что на встрече были заслушаны отчет внешней разведки. В документе говорилось в том числе об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире, добавил он.

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      Марина Совина
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