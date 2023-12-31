Зеленский заявил о получении военного плана на 2024 год

Президент Украины Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом он не привел никаких подробностей. Украинский лидер отметил, что на встрече были заслушаны отчет внешней разведки. В документе говорилось в том числе об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире, добавил он.

По словам Зеленского, следующий год станет «временем многих решений — глобальных решений». «И Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы иметь возможность достигать своих целей», — подчеркнул он.

Ранее политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал «Ленте.ру», что в 2024 году Вооруженные силу Украины (ВСУ) планируют создать мощную оборонительную линию по всей протяженности фронта.