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03:10, 31 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о получении военного плана на 2024 год

Президент Украины Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год во время заседания штаба Верховного Главнокомандующего. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

При этом он не привел никаких подробностей. Украинский лидер отметил, что на встрече были заслушаны отчет внешней разведки. В документе говорилось в том числе об общих военно-политических ожиданиях и возможных событиях в мире, добавил он.

По словам Зеленского, следующий год станет «временем многих решений — глобальных решений». «И Украине нужно уметь повлиять на них, чтобы иметь возможность достигать своих целей», — подчеркнул он.

Ранее политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал «Ленте.ру», что в 2024 году Вооруженные силу Украины (ВСУ) планируют создать мощную оборонительную линию по всей протяженности фронта.

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      Марина Совина
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