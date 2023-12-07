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12:30, 7 декабря 2023Бывший СССР

Стало известно о планах военного командования Украины на 2024 год

Политолог Василий Кашин: ВСУ планируют создать мощную оборонительную линию

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В 2024 году Вооруженные силу Украины (ВСУ) планируют создать мощную оборонительную линию по всей протяженности фронта. Об этом рассказал «Ленте.ру» политолог, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

По его словам, это не требует поставок дефицитных материалов от западных партнеров, а все работы можно вести местными силами и ресурсами.

«Если будет обеспечено финансирование текущих расходов Украины, то они вполне смогут реализовать программу строительства, его могут сорвать только внутренние организационные причины», — заявил эксперт. По его словам, у страны есть проблемы с рабочей силой, так как слишком много мужчин из низших социальных слоев уже забрали в ВСУ, но определенный резерв еще имеется.

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Также Василий Кашин напомнил, что за время боевых действий в Донбассе Украина смогла реализовать довольно мощное фортификационное строительство, с последствиями которого российская армия сталкивается сейчас в таких местах как Авдеевка.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по строительству фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Он заявил, что их создание «должно стать приоритетным вопросом».

Зеленский также признал провал контрнаступления Украины. По словам политика, украинская кампания не смогла добиться желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава.

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