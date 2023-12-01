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11:55, 1 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о новом этапе конфликта с Россией. Он впервые публично признал провал контрнаступления ВСУ

Зеленский: с наступлением зимы Украина вышла на новый этап конфликта с Россией
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Конфликт между Москвой и Киевом переходит на новый этап, зима серьезно осложнит боевые действия после неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом и осенью. Об этом рассказал президент республики Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press (AP).

По словам политика, украинская кампания не смогла добиться желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава. Главной причиной произошедшего он назвал нежелание союзников поставить необходимую армии помощь. Таким образом глава государства впервые публично признал провал украинского контрнаступления.

Мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен. Мы теряем людей, я не удовлетворен. Мы не получили всего того оружия, которое хотели, я не могу быть удовлетворен, но и не могу слишком сильно жаловаться

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Несмотря на это он заверил, что страна «не собирается сдаваться» и намерена предпринять новые шаги для стабилизации своего положения на фронте.

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

«Не хватает сил, чтобы быстрее достичь желаемых результатов. Но это не значит, что мы должны сдаться, что мы должны сдаться. Мы уверены в своих действиях. Мы боремся за то, что принадлежит нам», — сказал глава государства.

Зеленский попросил Запад о новых кредитах и лицензиях на производство оружия

Как уверяет украинский лидер, на новом этапе конфликта Киев намерен серьезно нарастить выпуск оружия и боеприпасов, в том числе по западным лицензиям. Он признал, что, учитывая существующий объем производственных мощностей, армия пока не может эффективно противостоять России на передовой.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

«Дайте нам эти возможности, и мы будем строить. Какие бы усилия и время это ни потребовало, мы сделаем это, и сделаем это очень быстро», — заверил Зеленский.

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Политик также выразил надежду, что западные страны предоставят Украине новые транши финансовой помощи, в том числе на долговой основе. Он подчеркнул, что такие кредиты должны быть дешевыми и достаточными для поддержания экономической стабильности государства.

Мы уже видим последствия смещения внимания международного сообщества из-за трагедии на Ближнем Востоке. Только слепой этого не понимает. Нам также нужно бороться за внимание к полномасштабной войне

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Украина начнет строить оборонительные сооружения по всей линии фронта

30 ноября президент Украины также объявил о начале масштабного строительства укреплений по всей линии боевого соприкосновения и на границе с Белоруссией и Россией, где сражения прекратились еще в начале специальной военной операции.

«Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», — сообщил политик.

Фото: Efrem Lukatsky / AP Photo

Этим решением он намекнул, что главным приоритетом для страны на новом этапе конфликта станет позиционная оборона. Вероятно, она продлится до момента, пока Киев не сумеет восполнить потери от неудачных атак летом-осенью 2023 года.

Глава государства также обратился к бизнесу с просьбой содействовать ВСУ в сооружении линий обороны. Он полагает, что ресурсы и строительные материалы, которые могли бы предоставить предприниматели, серьезно ускорят решение этой задачи и помогут добиться паритета на передовой.

Надлежащее устройство оборонных рубежей должно стать приоритетным вопросом, в том числе во фронтовых областях

Владимир Зеленский президент Украины
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