Военный аналитик рассказал о трудностях при выстраивании ВСУ линии обороны

Военный аналитик Коротченко: Зеленский признал провал контрнаступления

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с большими трудностями при выстраивании линии обороны. Об этом сообщил военный аналитик Игорь Коротченко, пишет РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский написал в Telegram, что провел совещание по строительству фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах: авдеевском, марьинском, купянско-лиманском направлениях, а также в регионах, граничащих с Россией и Белоруссией. Также он заявил, что создание оборонных рубежей «должно стать приоритетным вопросом».

По мнению Коротченко, это заявление прежде всего является признанием Киева провала контрнаступления. «В рамках стратегической оборонительной операции российская армия сумела удержать линию обороны, противник понес существенные потери в живой силе и технике, западные военные поставки на весенне-летнюю кампанию ВСУ были также нивелированы в ходе боевых действий», — сказал аналитик.

Сейчас, по словам Коротченко, у ВСУ не остается другого выхода, кроме как переходить в оборону. При этом ее успешность находится под вопросом. «Все будет зависеть от возможностей Украины создать долгосрочную линию фортификационных сооружений и минных полей, которые стали бы препятствием для продвижения ВС РФ вперед. (...) В любом случае Киев столкнется с большими трудностями при реализации данного замысла Зеленского», — отметил эксперт.

Коротченко уточнил, что такая линия не делается «за неделю-две», тем более на таком протяженном участке фронта.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что переход Украины к обороне указывает на слабость армии страны, поскольку у нее не было времени на то, чтобы сделать этот переход качественным: возвести все необходимые оборонительные сооружения, обеспечить несколько полос обороны.