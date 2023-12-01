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11:43, 1 декабря 2023Бывший СССР

Полковник указал на признак слабости украинской армии

Полковник Матвийчук увидел признак слабости в переходе ВСУ к обороне

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Переход Украины к обороне указывает на слабость армии страны, поскольку у нее не было времени на то, чтобы сделать этот переход качественным: возвести все необходимые оборонительные сооружения, обеспечить несколько полос обороны. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Словами о планах создания укреплений [президент Украины Владимир] Зеленский фактически перечеркнул наступление и заявил, что страна вынуждена переходить к обороне, так как наступать больше не может, — объяснил Матвийчук. — На Авдеевском направлении есть промозоны, сооружения, но они полуразрушены, мы их добиваем, так что скоро они перестанут существовать. По остальным направлениям переход к обороне возможен, но он все равно поспешен, в невыгодных условиях».

Полковник счел маловероятным создание полноценных фортификационных укреплений. По его мнению, речь скорее будет идти об ограждениях, окопах, возможно, минных заграждениях, противотанковых рвах.

«Мы, в отличие от Украины, готовили оборону заблаговременно. Противник даже не дошел до основной линии, застряв в полосе обеспечения. Сейчас же у ВСУ нет ни времени, ни ресурсов на создание полос обеспечения, полноценных фортификаций», — считает Матвийчук.

Ранее Зеленский заявил о намерении властей республики построить укрепления от Донбасса до западной части страны. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании, которое прошло на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

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