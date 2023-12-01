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09:19, 1 декабря 2023Бывший СССР

Зеленский захотел построить укрепления от Донбасса до Западной Украины

Зеленский: Украина построит укрепления от запада страны до Донбасса

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей республики построить укрепления от Донбасса до западной части страны. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании, которое прошло на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, укрепления и опорные пункты украинские власти планируют возвести «на основных оборонных рубежах». «Это авдеевское, марьинское, купянско-лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Белоруссией», — пояснил Зеленский.

Глава государства также добавил, что отдельное внимание было уделено привлечению ресурсов для строительства фортификаций и сотрудничеству с частным бизнесом.

Ранее Зеленский заявлял, что Украине будет трудно вернуть Донбасс из-за нежелания местных жителей. При этом он указал на сомнения насчет того, что после 10 лет боевых действий и жизни в российском пространстве население региона захочет возвращаться под власть Киева.

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      Алевтина Запольская
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