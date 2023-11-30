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14:22, 30 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский усомнился в возможности возвращения Донбасса Украине

Зеленский счел, что Донбасс Украине будет вернуть сложнее, чем Крым

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украине будет трудно вернуть Донбасс из-за нежелания его жителей. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со студентами в Николаеве, передает «Украинская правда».

Глава республики усомнился в том, что после 10 лет боевых действий в регионе и жизни в российском пространстве население Донбасса захочет возвращаться под власть Киева. Он также допустил возможность того, что Украина «вернет территории раньше, чем этих людей».

В то же время, президент заявил, что «вернуть Крым» может быть проще, чем другие территории, так как там не происходили бои.

«И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты (так украинские власти называют жителей подконтрольных России территорий Донбасса — прим. «Ленты.ру») стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это также о чем-то говорит», — рассказал Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не намерена отказываться от притязаний на территории ради членства в НАТО. Он также отметил, что разочарован скоростью поставок вооружения из западных стран.

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      Александр Курбатов
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