Киев отказался уступить Крым и Донбасс ради вступления в НАТО

МИД Украины: Киев не откажется от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО

Киев не откажется от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом на встрече с министрами иностранных дел стран альянса в Брюсселе заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит The Times.

Глава украинской дипломатии сообщил, что Киев не планирует отступать от требований выхода на границы 1991 года и отказываться от территорий в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе. Кроме того, Кулеба сказал, что разочарован темпами поставок на Украину вооружений от западных стран.

«Мы должны продолжать, мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки», — заявил министр.

Ранее на встрече с представителями НАТО Кулеба заявлял, что Вооруженные силы Украины де-факто становятся армией НАТО. Так министр прокомментировал увеличение совместимости украинских войск с силами альянса.