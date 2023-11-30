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12:59, 30 ноября 2023Бывший СССР

Киев отказался уступить Крым и Донбасс ради вступления в НАТО

МИД Украины: Киев не откажется от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Сергей Долженко / Reuters

Киев не откажется от Крыма и Донбасса ради вступления в НАТО. Об этом на встрече с министрами иностранных дел стран альянса в Брюсселе заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит The Times.

Глава украинской дипломатии сообщил, что Киев не планирует отступать от требований выхода на границы 1991 года и отказываться от территорий в обмен на членство страны в Североатлантическом альянсе. Кроме того, Кулеба сказал, что разочарован темпами поставок на Украину вооружений от западных стран.

«Мы должны продолжать, мы должны продолжать бороться. Украина не собирается отступать. Почему-то всегда легко советовать кому-то другому сдаться и пойти на уступки», — заявил министр.

Ранее на встрече с представителями НАТО Кулеба заявлял, что Вооруженные силы Украины де-факто становятся армией НАТО. Так министр прокомментировал увеличение совместимости украинских войск с силами альянса.

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      Александр Курбатов
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