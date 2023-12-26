Залужный призвал всех защищать Украину

Главком ВСУ Залужный заявил, что защищать Украину должны все

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный призвал всех защищать страну. Его слова передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Этот закон (о мобилизации — прим. «Ленты.ру») именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все», — заявил украинский главком.

Комментируя текст законопроекта, Валерий Залужный также заявил, что определять пригодность к военной службе должна врачебная комиссия, а не инвалидность. По его мнению, следует избавиться от категории ограниченной годности, а решение о мобилизации в каждом случае принимать индивидуально.

Ранее главнокомандующий ВСУ опроверг слова Владимира Зеленского о просьбе военного командования призвать в армию полмиллиона украинцев. При этом он признал, что запрос по мобилизации на следующий год все же был сформулирован.