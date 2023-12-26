Залужный опроверг информацию о запросе ВСУ на мобилизацию полумиллиона украинцев

Главком Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации полмиллиона украинцев

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не просило призывать на военную службу полмиллиона украинцев. Слова Владимира Зеленского о подобном запросе опроверг главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Мы такого не совершаем, мы исполняем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены», — сказал Залужный. Он подчеркнул, что командование не выступало с обращением непосредственно к кабинету министров или Верховной Раде Украины.

Главком ВСУ сообщил, что запрос по мобилизации на следующий год все же был сформулирован с расчетом нынешних потребностей армии и прогнозом возможных потерь. Залужный заявил, что не станет озвучивать «эту цифру», назвав ее военной тайной.

Ранее Зеленский рассказал, что Генеральный штаб ВСУ попросил его мобилизовать еще от 450 до 500 тысяч человек. Украинский лидер добавил, что это обойдется бюджету страны в дополнительные 500 миллиардов гривен.

