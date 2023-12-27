В Киеве заявили о попытке загнать украинцев в угол законом о мобилизации

Депутат Рады Шевченко заявил, что закон о мобилизации загоняет украинцев в угол

Киев пытается загнать украинцев в угол новым законом о мобилизации, который нарушает права и свободы граждан. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в эфире YouTube-канала украинского политолога Вадима Карасева.

«По мне, это закон про то, чтобы загнать наших мужиков, как собак, в угол. Но эти же собаки станут волками, и тогда мы можем получить обратный эффект», — подчеркнул парламентарий.

Он выразил мнение, что законопроект о мобилизации направлен на то, чтобы мстить не желающим воевать украинцам. Нововведение нарушает права и свободы граждан, заключил он.

26 декабря правительство Украины внесло в Верховную Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Военнообязанные граждане Украины будут временно ограничены в правах в случае неявки в военкомат.