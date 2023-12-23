В Прибалтике приготовились выдать Украине беженцев для мобилизации. Киев хочет наказывать скрывающихся за рубежом мужчин

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс допустил выдачу Киеву военнообязанных беженцев

В Эстонии заявили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс признался, что соответствующего официального запроса от Киева пока не поступало.

При этом ведомство неоднократно обращалось к послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомлять о находящихся на территории балтийской республики беженцах.

В Эстонии готовы разработать необходимые для высылки механизмы

По словам Ляэнеметса, в ближайшие дни он планирует внести предложение о заключении соответствующего соглашения между двумя государствами. Представитель силовых структур республики подчеркнул, что в стране следят за приезжими.

В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии Лаури Ляэнеметс глава МВД Эстонии

Известно, что в настоящее время в Эстонии экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечен к уголовной ответственности.

В Киеве предложили наказывать скрывающихся от мобилизации за границей мужчин

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее выразил мнение, что скрывающихся от мобилизации за рубежом украинцев стоит лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они находятся.

Он также отметил, что считает призыв находящихся за границей граждан верной идеей, но видит необходимость ее обсуждения на уровне Генштаба, Минобороны и других министерств, в том числе МИД республики.

Об инициативе призвать на службу в ряды Вооруженных сил Украины выехавших за рубеж граждан 21 декабря рассказал министр обороны республики Рустем Умеров. Глава оборонного ведомства пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться в страну, но не уточнил, какими именно они будут.

В свою очередь, депутат Верховной Рады Вадим Ивченко допустил, что предложение по мобилизации мужчин с Украины за границей представят в январе. Он отметил, что нахождение за рубежом военнообязанных граждан страны станет преступлением.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Польша начала выдавать Киеву покинувших Украину мужчин призывного возраста

В сентябре стало известно, что Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала спецоперации России. По данным журналистов, украинской стороне были переданы граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.

Если мы такого иностранца задержим, например, для простой дорожной проверки, наша система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли его экстрадиция, решит польский суд Мариуш Чярка пресс-секретарь Главного управления полиции Польши

Таким образом, выдача многих уклонистов — трудоемкий процесс. Киев сначала должен выдать международный ордер на арест предполагаемого уклониста. По информации прессы, на территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.