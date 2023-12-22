На Украине назвали сроки появления законопроекта о мобилизации за границей

Депутат Рады Ивченко: законопроект о мобилизации за границей представят в январе

Предложение по мобилизации мужчин из Украины за границей представят в январе. Такие сроки появления законопроекта назвал депутат Верховной Рады Украины Вадим Ивченко, передает издание «Страна.ua» в Telegram.

«Люди за границей они будут так же, как и украинцы на Украине, проходить те же самые процедуры. То есть идентификацию нужно будет пройти. Если ты пройдешь и будешь в перечне тех, кто подлежит мобилизации, ты получаешь повестку», — сказал нардеп.

Он отметил, что нахождение за рубежом военнообязанных граждан страны станет преступлением. «А дальше уже твой выбор — или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона», — подчеркнул Ивченко.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил об инициативе призвать на службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) выехавших за рубеж украинцев. Он пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться, но не уточнил, какими именно они будут.