В Киеве предложили наказание для скрывающихся от мобилизации за границей мужчин

Подоляк: скрывающихся от мобилизации за рубежом стоит лишать вида на жительство

Скрывающихся от мобилизации за рубежом украинцев стоит начать лишать пособий или вида на жительство тех стран, где они находятся. Такое наказание для уклонистов предложил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова передает ТАСС.

Он также отметил, что считает призыв находящихся за границей граждан верной идеей, но видит необходимость ее обсуждения на уровне Генштаба, министерства обороны и других министерств, в том числе МИД республики.

«Это должны быть консультации с правительствами других стран, где находятся наши мужчины, с точки зрения того, может ли человек там дальше получать временный вид на жительство, иметь определенные преференции, получать помощь», — рассказал Подоляк.

При этом советник главы офиса Зеленского не уточнил, в какой форме будет проходить диалог с властями других стран. Он также подчеркнул необходимость создания комплекса инструментов, которые дадут возможность находящимся за границей украинцам «принять соответствующие решения: идут ли они по призыву или будут терять возможности, которые предоставляют временно выехавшим с Украины на территории тех стран, где они сейчас находятся».

Об инициативе призвать на службу в ряды Вооруженных сил Украины выехавших за рубеж граждан 21 декабря рассказал министр обороны республики Рустем Умеров. Глава оборонного ведомства пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться в страну, но не уточнил, какими именно они будут.