Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 21 декабря 2023Бывший СССР

Киев захотел мобилизовать уехавших за рубеж украинцев

Умеров: Киев планирует мобилизовать граждан, уехавших из Украины

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Киевские власти планируют в 2024 году мобилизовать граждан, уехавших из Украины. Об этом газете Bild сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Глава министерства обороны (МО) республики также пригрозил санкциями тем, кто не захочет возвращаться на родину для службы в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом он не сообщил, какие наказания готовит Киев для уклонистов.

«Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они (уехавшие за рубеж украинцы — прим. "Ленты.ру") не придут добровольно», — рассказал Умеров.

Кроме того, по словам главы министра обороны республики, будущим рекрутам планируют заранее сообщать о том, как и где будет проходить служба, какую экипировку им выдадут и когда освободят.

По данным Bild, после начала военной операции с территорий Украины в Германию прибыло свыше 221 тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. По состоянию на декабрь 2023 года в стране их остается порядка 189 тысяч.

Ранее необходимость всеобщей мобилизации на Украине признали солдаты ВСУ. По их словам, Киев не сможет восстановить армию без привлечения большого количества новых военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

      На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

      Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

      Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

      Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

      Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

      В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

      В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

      Россия увеличила вывоз пиломатериалов в Китай

      После взрыва газа в жилом доме под Казанью возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости