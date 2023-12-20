Украинские военные признали необходимость всеобщей мобилизации

WSJ: в ВСУ признали, что страна не обойдется без всеобщей мобилизации

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) признали, что страна не обойдется без всеобщей мобилизации. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«У нас нет всеобщей мобилизации... Но это необходимость. Мы не можем без этого обойтись», — заявил оператор беспилотников спецназа военно-морских сил (ВМС) Украины с позывным Добро.

По данным издания, Киеву необходимо привлечение новых военнослужащих для того, чтобы «восстановить свою потрепанную армию».

Ранее американское издание Military Watch Magazine (MWM) сообщило, что у ВСУ все меньше шансов на положительный исход ситуации на поле боя из-за отсутствия помощи от стран Запада.