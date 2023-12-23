В Эстонии заявили о готовности вернуть на Украину беженцев для мобилизации

Глава МВД Ляэнеметс: Эстония готова выдать Украине беженцев для мобилизации

В Эстонии заявили о готовности заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Об этом сообщил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

«В целом, мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», — заявил глава МВД.

Отмечается, что официального запроса о передаче беженцев от Украины не поступало. Несмотря на это, МВД Эстонии неоднократно обращалось к украинскому послу и министру внутренних дел Украины с просьбой уведомить «в случае необходимости» о находящихся в стране мужчинах-украинцах.

Ранее министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек заявил, что украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта. Он пояснил, что датские власти рассматривают ситуацию с беженцами как временную, вне зависимости от того, откуда они прибыли.