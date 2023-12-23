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00:32, 23 декабря 2023Мир

Власти Дании попросили украинских беженцев вернуться на родину после конфликта

Бек: беженцы из Украины должны вернуться из Дании домой по окончании конфликта

Фото: IMAGO/Michael Indra / Reuters

Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек заявил, что украинские мигранты, проживающие в стране, должны вернуться на родину по окончании конфликта. Он пояснил, что датские власти рассматривают ситуацию с беженцами как временную, вне зависимости от того, откуда они прибыли, передает Berlingske.

Свой призыв министр мотивировал тем, что, хотя украинцы ближе к жителям страны в культурном плане, чем выходцы с Ближнего Востока, однако они живут совсем иначе, чем датчане. Он также подчеркнул, что правительство Украины посылает четкие сигналы о своем желании вернуть граждан домой, и Дания обязана это уважать. Поэтому Бек собирается выступить против продления пребывания беженцев в стране.

«Мы не собираемся делать независимое заявление о том, что каждый, кто приезжает из Украины, может остаться в Дании», — сказал Кааре Дыбвад Бек. Он пояснил, что в противном случае в страну может хлынуть неконтролируемый поток мигрантов, у которых изначально есть безопасное место для жизни.

В настоящее время в Дании до марта 2025 года действует закон, согласно которому гражданам из Украины предоставляется вид на жительство (ВНЖ) и доступ к рынку труда вне рамок общих правил предоставления убежища. На момент 1 декабря 2023 года в стране были зарегистрированы с ВНЖ более 30 тысяч украинцев, по истечении срока действия закона им придется просить убежища, чтобы остаться.

Согласно исследованию Копенгагенского университета, которое приводит издание Berlingske в своей статье, более половины опрошенных украинских беженцев изъявили желание остаться в Дании и по окончании украинского конфликта.

Ранее в Германии призвали украинских беженцев работать, а не жить на пособия. С таким заявлением выступил глава крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц, апеллируя к опыту других европейских стран, где власти стимулируют выход мигрантов на рынок труда.

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      Александра Синицына
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