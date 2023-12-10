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23:19, 10 декабря 2023Мир

В Германии призвали украинских беженцев работать

Focus: глава оппозиции в ФРГ Мерц призвал отправить украинских беженцев работать

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Украинские беженцы в Германии должны работать, а не жить на пособия, заявил глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц. Об этом пишет Focus.

Он призвал власти ФРГ последовать примеру других стран и отправить украинцев на работу. Как уточнил политик, в Нидерландах трудоустроена примерно половина украинцев, в Польше — 65 процентов, в Дании — 78 процентов.

Он уверен, что Германия слишком низко оценивает квалификацию украинских беженцев, не признает их дипломы и платит высокие пособия. «Мы хотим, чтобы они работали», — подчеркнул он.

Ранее депутат бундесвера от ХДС Родерих Кизеветтер призвал украинских мужчин-беженцев вернуться на родину для помощи соотечественникам на фронте и в тылу.

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      Марина Совина
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