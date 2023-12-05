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14:02, 5 декабря 2023Мир

В Германии украинских мужчин-беженцев призвали вернуться на родину на фронт

Депутат бундесвера Кизеветтер: украинцы должны вернуться на родину на фронт

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен призвать украинских мужчин-беженцев вернуться на родину для помощи соотечественникам на фронте и в тылу. Об этом заявил депутат бундесвера от Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Родерих Кизеветтер, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Кизеветтера, украинских мужчин, уклоняющихся от военной службы в ЕС, более 600 тысяч человек — только в одной Германии их 220 тысяч, из которых можно собрать более 10 дивизий.

«И это, конечно, помогло бы облегчить положение солдат на передовой. Они также помогли бы родине в поддержке Красного Креста, в расчистке завалов, в пожарной службе, в гражданской поддержке. Так что мы, немцы, тоже должны обратиться с призывом к молодым украинцам, способным к военной службе. Европейский Союз тоже должен это сделать», — высказался он.

Ранее стало известно, что Германия стремится сократить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для военной помощи Украине. Отмечается, что ФРГ настаивает на том, чтобы поставка боевой техники полностью засчитывалась в рамках определенных вкладов, согласованных странами-членами EPF.

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      Дарья Балацкая
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