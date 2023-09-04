Польша начала выдавать Киеву покинувших Украину мужчин призывного возраста

Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину

Польша начала выдавать Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала военной спецоперации России. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что украинской стороне были переданы граждане, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз. Газета указывает, что на территорию Польши с начала конфликта въехали 80 тысяч украинских мужчин призывного возраста.

При это издание обращает внимание, что выдача многих уклонистов — трудоемкий процесс. Киев сначала должен выдать международный ордер на арест предполагаемого уклониста

«Если мы такого иностранца задержим, например, для простой дорожной проверки, наша система покажет, что он является лицом, преследуемым прокуратурой Украины, потому что данные Интерпола есть. Мы задерживаем такого человека и сообщаем в прокуратуру. Будет ли его экстрадиция, решит польский суд», — заявил пресс-секретарь Главного управления полиции Польши Мариуш Чярка.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказал, что молодые люди готовы любыми способами избежать мобилизации, лишь бы не отправиться на фронт. По его словам, сейчас украинцы массово уклоняются от призыва и готовы даже «заклеймить себя предателями», только бы не ехать воевать. Кроме того, собеседник издания и сам дезертировал после того, как посмотрел на происходящее на фронте. Помимо этого, один из граждан Украины заплатил пять тысяч долларов за то, чтобы сбежать из страны и попасть в Венгрию.

Боец ВСУ рассказал изданию, что раньше считал себя героем. «Но, когда видишь противостояние в реальной жизни, понимаешь, что не имеешь ко всему происходящему никакого отношения», — заявил он.