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17:50, 29 декабря 2023Бывший СССР

Только треть мобилизуемых по новому закону украинцев готовы служить в ВСУ

Директор КМИС: лишь треть мобилизуемых по новому закону украинцев готовы служить

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Только треть респондентов Киевского международного института социологии (КМИС) мужского пола, которые по новому закону о мобилизации попадают под призыв, готовы служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом заявил исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий в интервью белорусскому изданию «Зеркало».

Он сослался на закрытые данные фокус-групп. «Новые законы о мобилизации тревожат многих: кого-то самого могут забрать в армию, у кого-то есть такие друзья и родственники. Процент мужчин, готовых воевать, остается достаточно высоким: около трети наших респондентов, которые станут подходить под новые критерии призыва, готовы присоединиться к силам обороны», — сказал Грушецкий.

На готовность украинцев идти в военкомат влияет способность западных стран оказывать Украине поддержку, а также репутация территориальных центров комплектации (ТЦК), которые ответственны за мобилизацию.

Украинцы видят, что США и Евросоюз не могут согласовать новые пакеты военной помощи и не доверяют ТЦК из-за коррупционных скандалов, считает социолог.

29 декабря КМИС опубликовал данные опроса, согласно которым на Украине зафиксирован четырехкратный рост пессимистичных настроений относительно будущего страны.

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      Глеб Палехов
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