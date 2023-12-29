Количество пессимистов среди украинцев выросло в четыре раза

КМИС: пессимистично смотрящих на будущее страны украинцев стало в 4 раза больше

На Украине зафиксирован четырехкратный рост пессимистичных настроений относительно будущего страны через десять лет. Об этом говорят данные исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

За год в среднем по стране число граждан, считающих, что через десятилетие Украина превратится в государство с разрушенной экономикой и высоким оттоком населения, выросло с 5 до 19 процентов. Хуже всего на перспективы украинской государственности смотрят на востоке, здесь количество пессимистов среди опрошенных достигает 25 процентов.

С точки зрения возрастной структуры, тех, кто негативно смотрит на будущее, больше среди молодого поколения украинцев, чем среди взрослого. Треть граждан в возрасте от 18 до 29 лет не уверена, что Украину ждет процветание.

19 декабря опрос КМИС показал, что доля украинцев, которые считают направление развития страны неверным, за год выросла с 16 до 32 процентов. 27 декабря схожие данные опубликовал украинский фонд «Демократические инициативы», заявив, что треть украинцев недовольна развитием страны.