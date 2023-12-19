Украинцы указали на неверное направление развития страны

КМИС: удвоилось число украинцев, считающих направление развития страны неверным

Число украинцев, которые считают неверным направление развития страны, удвоилось. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

«На Украине продолжает снижаться доля тех, кто считает, что дела развиваются в правильном направлении», — сказано в пресс-релизе. По данным опроса, с мая 2022 года по декабрь 2023 года доля сомневающихся выросла с 16 до 32 процентов.

Кроме того, в мае прошлого года 68 процентов украинцев были убеждены, что дела развиваются в правильном направлении. Однако к декабрю этого года их стало меньше — 54 процента.

Ранее сообщалось, что уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и правительству упал за год. Согласно данным опроса КМИС, в 2022 году лидеру республики доверяли 84 процента населения, а сейчас — 62 процента. При этом число не доверяющих ему увеличилось с 5 до 18 процентов. Однако доля доверяющих Вооруженным силам Украины (ВСУ) осталась на прежнем уровне — 96 процентов опрошенных.