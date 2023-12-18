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13:07, 18 декабря 2023Бывший СССР

На Украине упало доверие к Зеленскому и правительству

КМИС: на Украине за год упало доверие к Зеленскому, Верховной Раде и кабмину

Фото: Paul Morigi / Getty Images

На Украине за год упал уровень доверия к президенту республики Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и правительству. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в декабре, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что если год назад о доверии к Зеленскому высказывались 84 процента населения, то сейчас — 62 процента. Число не доверяющих ему при этом увеличилось с 5 до 18 процентов. В случае с Верховной Радой показатель доверия снизился более чем наполовину — с 35 до 15 процентов. О недоверии к парламенту заявил 61 процент опрошенных против 34 процентов в декабре 2022 года. Доверие к кабмину среди украинских граждан по сравнению с прошлым годом упало с 52 до 26 процентов.

Отмечается, что доля доверяющих Вооруженным силам Украины (ВСУ) осталась при этом на прежнем уровне в 96 процентов респондентов. Кроме того, 88 процентов опрошенных заявили о доверии главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

Ранее сообщалось, что опрос КМИС показал увеличение числа жителей Украины, согласных на территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий и начало мирных переговоров с Россией.

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      Георгий Нестеров
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