КМИС: около 19 % опрошенных украинцев готовы на территориальные уступки

Новый телефонный опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал рост числа жителей Украины, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на прекращение боевых действий и начало мирных переговоров. Об этом стало известно Bloomberg.

Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря. В исследовании приняли участие более тысячи респондентов со всей страны. 19 процентов из них высказались за подобный шаг. В октябре таковых было 14 процентов, а в мае — 10. Таким образом, за последние семь месяцев доля украинцев, готовых к территориальным уступкам, увеличилась почти вдвое.

Ранее в декабре кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступить восточные части страны. Политик назвал это разумной сделкой.

Американский предприниматель, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск говорил, что во избежание третьей мировой войны Украине нужно уступить России некоторые территории, то есть признать вхождение в состав страны новых регионов.