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06:53, 14 декабря 2023Мир

В США призвали Украину уступить России восточные регионы

Рамасвами: Киеву для урегулирования конфликта следует уступить восточные регионы
СюжетРоссия и НАТО:
Вивек Рамасвами

Вивек Рамасвами. Фото: Mike Segar / Reuters

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что урегулирование украинского конфликта потребует от Киева уступить восточные части страны. Об этом сообщает CNN.

Политик назвал это разумной сделкой. Он также призвал не принимать Украину в НАТО до тех пор, пока Россия «не выйдет из военного союза с Китаем».

Рамасвами считает, что украинский конфликт не продвигает интересы Соединенненных Штатов, а увеличивает риски мировой войны.

Ранее американский предприниматель, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что во избежание третьей мировой войны Украине нужно уступить России некоторые территории, то есть признать вхождение в состав страны новых регионов. По его словам, мир находится на грани третьей мировой войны из-за палестино-израильского конфликта и военного столкновения на Украине.

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      Марина Совина
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