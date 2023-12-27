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18:53, 27 декабря 2023Бывший СССР

Треть украинцев оказались недовольны развитием страны

Число довольных развитием страны украинцев снизилось на 16 процентов

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Число украинцев, считающих, что страна развивается в правильном направлении, снизилось на 16 процентов с марта 2023 года. Результаты опроса опубликовал фонд «Демократические инициативы».

По результатам опроса, развитием страны довольны 45 процентов респондентов. Для сравнения, в марте 2023 года с таким утверждением был согласен 61 процент опрошенных украинцев. Число недовольных развитием Украины увеличилось с 20 до 33 процентов.

Также снизилось число опрошенных, уверенных в возможности решения проблем Украины в ближайшие годы. В декабре 2022 года так считала половина респондентов, а в течение года этот показатель снизился до 32,2 процента.

Ранее Киевский международный институт социологии (КМИС) заявил, что число украинцев, считающих направление развития страны неверным, удвоилось. По данным опроса, с мая 2022 года по декабрь 2023 года доля сомневающихся выросла с 16 до 32 процентов.

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      Юрий Леонов
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