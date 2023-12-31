В Киеве заявили о попавшем в ловушку Зеленском

Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского попал в ловушку из-за плана мобилизации

Офис президента Украины Владимира Зеленского попал в «ловушку» из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизации. Об этом заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который пребывает в СИЗО в Киеве по подозрению в госизмене.

По его мнению, эту ловушку Киев пытался поставить главкому Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному, пытаясь перенести на него ответственность за мобилизацию. « с одной стороны, жесткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны, план продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился об настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)», — отметил парламентарий.

При этом Дубинский подчеркнул, что если «меры по мобилизации перестанут быть драконовскими», то ее план провалится, что может повлечь за собой угрозу провала фронта. В результате Киев ставится перед необходимостью искать голоса, пусть даже на компромиссный, но все равно жесткий пакет мобилизационных норм, считает депутат.

Ранее Дубинский писал, что Киев добивается помощи Запада, ужесточая мобилизацию.