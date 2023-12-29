На Украине назвали причину решения Зеленского ужесточить мобилизацию

Депутат Рады Дубинский: ужесточая мобилизацию, Киев добивается помощи Запада

Власти Украины начали разработку мер по ужесточению о мобилизации, тем самым добиваясь помощи от стран Запада. Такую причину возникновения законопроекта, вызвавшего общественный резонанс, назвал в Telegram-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский, который пребывает в СИЗО в Киеве по подозрению в госизмене.

«Абсолютно очевидно, что законопроект про мобилизацию — это не личная инициатива Кабмина. Нисколько не сомневаюсь, что все же драконовские нормы писали и/или согласовывались в офисе президента», — заявил Дубинский. По его мнению, на лицо попытка украинского лидера Владимира Зеленского переложить вину на главкому Вооруженных сил республики Валерия Залужного.