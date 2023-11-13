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18:50, 13 ноября 2023Бывший СССР

Обвиненный в госизмене депутат Рады назвал дело против него местью Зеленского

Депутат Рады Дубинский назвал дело о госизмене против него местью Зеленского

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Обвиненный в государственной измене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что дело против него полностью сфабриковано руководством Украины и является местью президента Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака за критику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Считаю, что это дело — месть Ермака-Зеленского», — отметил нардеп. Дубинский уточнил, что материалы следствия основаны на словах осужденного ранее охранника бывшего депутата Андрея Деркача, «у которого выбили показания» против него. Он назвал заявления заключенного о якобы встречах с работником генштаба России ложью.

По его словам, Зеленский и Ермак мстят ему за показания об их причастности и ряда других высших должностных лиц Украины к деятельности Деркача, а также о попытке легализовать пленки с голосами президента США Джо Байдена и экс-лидера страны Петра Порошенко.

Ранее сообщалось, что Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. До этого Печерский районный суд Киева отправил его под круглосуточный домашний арест в связи с подозрением в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу.

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      Кристина Есикова
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