Обвинившего Зеленского в коррупции депутата Рады отправили под домашний арест

Суд Киева отправил депутата Рады Дубинского под круглосуточный домашний арест

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Общественное».

Политик подозревается в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. «В Печерском районном суде Киева 6 ноября депутату Александру Дубинскому избрали меру пресечения по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Это круглосуточный домашний арест», — говорится в публикации.

Отмечается, что политику нужно будет сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также ему рекомендовали воздержаться от контактов с людьми, которые причастны к делу. По предположениям самого депутата, данная ситуация направлена на попытку прекратить критику в отношении нынешней власти Украины.

Ранее Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит страну.