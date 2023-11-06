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18:10, 6 ноября 2023Бывший СССР

Обвинившего Зеленского в коррупции депутата Рады отправили под домашний арест

Суд Киева отправил депутата Рады Дубинского под круглосуточный домашний арест

Фото: РИА Новости

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета депутата Верховной Рады Александра Дубинского. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Общественное».

Политик подозревается в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. «В Печерском районном суде Киева 6 ноября депутату Александру Дубинскому избрали меру пресечения по делу о схеме незаконного пересечения границы для мужчин. Это круглосуточный домашний арест», — говорится в публикации.

Отмечается, что политику нужно будет сдать на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу, а также ему рекомендовали воздержаться от контактов с людьми, которые причастны к делу. По предположениям самого депутата, данная ситуация направлена на попытку прекратить критику в отношении нынешней власти Украины.

Ранее Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит страну.

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      Мария Винар
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