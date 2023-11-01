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11:54, 1 ноября 2023Бывший СССР

Депутат Рады обвинил Зеленского в масштабной коррупции

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в коррупции и позоре Украины

Фото: Oleg Petrasyuk / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского в масштабной коррупции, которая позорит страну. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Депутат обвинил издание «Украинская правда» в распространении клеветы о нем: утром 1 ноября оно сообщило, что сотрудники Госбюро расследований (ГБР) проводят обыски у Дубинского. Народный депутат указал на то, что это ложь.

По его словам, сейчас украинский лидер пытается зачистить всю оппозицию в стране. Поэтому Дубинский не доверяет Зеленскому, как и, по его мнению, «большинство украинцев».

«Отправлять ручных ГБРовцев с обысками для того, чтобы найти это доверие, надо не ко мне или не к кому-то другому, эти обыски должны проходить у тех, кто с помощью Зеленского и офиса президента организовал масштабнейшую в условиях войны коррупцию, которая позорит Украину на весь мир», — заявил он.

В августе 2023 года Дубинский обвинил Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в аморальности. Это случилось после того, как у депутата прошли обыски.

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      Александр Слабиев
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