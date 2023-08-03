Депутат Рады обвинил Зеленского в аморальности в ответ на обыски

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в аморальности в ответ на обыски

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обвинил президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в аморальности в ответ на обыски. Соответствующее заявление появилось в его Telegram-канале.

«Сегодня Офис президента в лице Зеленского, Ермака и их попричников в очередной раз продемонстрировал свой цинизм и аморальность. (...) У меня были проведены незаконные обыски, целью которых является нахождение любого компромата, который может быть использован для моей дискредитации», — считает депутат.

Дубинский назвал надуманными обвинения, которые призваны прекратить его оппозиционную деятельность, в том числе критику Зеленского, Ермака и других чиновников, а также освещение многомиллиардных коррупционных схем. По его словам, «негодяи» из офиса президента нарушают все законные процессуальные нормы. Депутат добавил, что будет отстаивать свою правоту в суде и продолжит деятельность, вскрывающую «коррупционного спрута» главы республики.

Ранее стало известно об обысках у Дубинского. Уточнялось, что депутат находится за границей, получив разрешение на сопровождение отца для лечения. Дубинский подозревается в подделке документов.