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15:58, 13 ноября 2023Бывший СССР

Депутату Верховной Рады предъявили обвинение в госизмене

УНН: депутату Верховной Рады Дубинскому предъявили обвинение в госизмене

Фото: Офис Президента Украины

Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство УНН.

Отмечается, что парламентарию были предъявлены обвинения в госизмене, а также создании и руководстве преступной организацией.

Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева отправил Дубинского под круглосуточный домашний арест в связи с подозрением в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. До этого депутат обвинял президента Украины Владимира Зеленского в позорящей страну масштабной коррупции.

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