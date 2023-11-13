Депутату Верховной Рады предъявили обвинение в госизмене
УНН: депутату Верховной Рады Дубинскому предъявили обвинение в госизмене
Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство УНН.
Отмечается, что парламентарию были предъявлены обвинения в госизмене, а также создании и руководстве преступной организацией.
Ранее сообщалось, что Печерский районный суд Киева отправил Дубинского под круглосуточный домашний арест в связи с подозрением в незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу. До этого депутат обвинял президента Украины Владимира Зеленского в позорящей страну масштабной коррупции.