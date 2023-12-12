Зеленский заявил, что в сухопутных войсках ВСУ служат 600 тысяч солдат

В сухопутных войсках Вооруженных сил Украины (ВСУ) служат 600 тысяч солдат. Такое число назвал Владимир Зеленский в Telegram.

«Сухопутные войска Украины. Около 600 тысяч воинов разных родов войск», — написал украинский лидер.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что на купянском направлении ВСУ несут необоснованные потери из-за тактики «мясных штурмов».

12 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов признал провал контрнаступления. «Надежды были, но они не оправдались», — сказал он.