На Украине рассказали о неоправданных надеждах на контрнаступление ВСУ

Секретарь СНБО Украины Данилов: надежды на контрнаступление не оправдались

Надежды украинцев на контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оправдались. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов в интервью BBC.

«В мае каждый гражданин нашей страны хотел, чтобы война закончилась как можно скорее. Надежды были, но они не оправдались», — сказал он.

Также отмечается, что Украина сейчас пытается разблокировать новые пакеты западной помощи, в том числе США. Данилов убежден, что какое-то финансирование «обязательно поступит». Кроме того, секретарь СНБО признал чрезмерную оптимистичность украинских властей. По его словам, ситуация на фронте очень сложная.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружения и личного состава. На новом этапе конфликта Киев планирует серьезно нарастить выпуск оружия и боеприпасов, в том числе по западным лицензиям, уточнял глава государства.