Марочко: ВСУ несут необоснованные потери при маневренной обороне под Купянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут необоснованные потери на купянском направлении из-за использования тактики «мясных штурмов». Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

«В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям», — рассказал он.

Марочко отметил, что был зафиксирован ряд лобовых атак, зачастую предпринимаемых необученными военнослужащими ВСУ, на особо важных участках фронта для командования Украины. По его словам, эта тактика не является обоснованной с военной точки зрения, у нее нет перспектив.

Ранее Марочко заявлял, что в ВСУ стабильно увеличивается количество небоевых потерь. Как он утверждал, произошел рост потерь, связанных с «неосторожным обращением с оружием и боеприпасами, нарушением мер безопасности при использовании вооружения и военной техники».