Стало известно о росте небоевых потерь ВСУ

Марочко: в ВСУ стабильно увеличивается количество небоевых потерь

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) стабильно увеличивается количество небоевых потерь. Об этом сообщил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в Telegram.

По его словам, в последнее время произошел рост потерь, связанных с «неосторожным обращением с оружием и боеприпасами, нарушением мер безопасности при использовании вооружения и военной техники».

Со слов Марочко стало известно, что главными причинами небоевых потерь в украинской армии традиционно становятся неуставные взаимоотношения и намеренное лишения себя жизни.

Ранее пленный боец ВСУ Руслан Нестерюк рассказал, что многие солдаты на херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования. По его словам, люди «идут в отказ», потому что не хотят попадать в «мясные» штурмы.