Пленный морпех ВСУ заявил об отказе бойцов идти на «мясные» штурмы

Многие солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении отказываются выполнять приказы командования. Об этом заявил пленный боец из 38-й бригады морской пехоты ВСУ Руслан Нестерюк, сообщает РИА Новости.

По его словам, люди «идут в отказ», потому что их кидают в так называемые «мясные» штурмы — наступательные операции, сопряженные с огромными потерями среди личного состава.

Бойцы ВСУ часто винят в больших потерях живой силы командование, которое стремится неукоснительно следовать приказам сверху, не рассчитывая реальные силы и не ценя вверенные им жизни.

Ранее попавший в российский плен военнослужащий 54-й бригады ВСУ Андрей Цминь рассказал, что на линии соприкосновения в районе Соледара остается множество погибших украинских солдат и, несмотря на это, ВСУ посылают туда на штурм все новых бойцов. По его словам, из первой группы, состоящей из 12 человек, вернулись только трое, нуждавшиеся в помощи.